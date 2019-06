Hummels via dal Bayern, torna a Dortmund

Mats Hummels torna a indossare la maglia del Borussia Dortmund, da dove era partito per giocare nel più titolato Bayern Monaco. La notizia del ritorno 'a casa' del centrale difensivo classe 1988 è stata ufficializza dal sito online del club più titolato di Germania. Hummels, che negli ultimi tempi aveva dovuto fare i conti con la concorrenza di Lucas Hernández, è stato acquistato per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni. Hummels per anni è stato pilastro difensivo della Nazionale tedesca allenata da Joachim Loew, conquistando il titolo mondiale in Brasile nel 2014.