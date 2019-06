Favre proliunga fino a 2021 con Dortmund

L'allenatore del Borussia Dortmund, lo svizzero Lucien Favre, ha prolungato il contratto con il club della Bundesliga di un anno, fino al 2021. Già sulle panchine di Hertha Berlino e Borussia Moenchengladbach, Favre è al Borussia dalla scorsa stagione, dove è arrivato dal Nizza.

Dopo un avvio di campionato esaltante, la squadra ha dilapidato un vantaggio di 9 punti, permettendo al Bayern Monaco di vincere il settimo titolo consecutivo. Dortmund ha già ingaggiato il nazionale belga Thorgan Hazard e quelli tedeschi Julian Brandt e Nico Schulz in vista della nuova stagione, e sarebbe in trattativa con il Bayern per riportare al club l'ex capitano Mats Hummels.