Empoli: Cristian Bucchi nuovo allenatore

Inizia ufficialmente l'era post Andreazzoli. Dopo che l'ex tecnico si è accasato al Genoa oggi l'Empoli ha affidato la guida della squadra a Cristian Bucchi.

Il nuovo allenatore sarà presentato lunedì 24 giugno allo Stadio Castellani. Bucchi è nato a Roma il 30 maggio 1977. Terminata la carriera da calciatore, con 150 presenze e 42 reti nei professionisti, nel giugno del 2012 diviene l'allenatore della Primavera del Pescara. Nel marzo del 2013 viene promosso come allenatore della prima squadra, guidando gli abruzzesi nell'ultima parte del Campionato di Serie A. Nel suo curriculum a seguire le esperienze con il Gubbio, la Torres e quindi la Maceratese, sempre in Lega Pro, dove chiude al terzo posto arrivando ai playoff. Nel giugno del 2016 il passaggio al Perugia, in Serie B, ove riconquista l'accesso ai playoff. Il resto è storia recente con l'esperienza al Sassuolo nella massima serie e l'ultima stagione con il Benevento, dove chiude la regular season al terzo posto.