Chelsea: Lampard in panchina con Drogba

Franck Lampard è in pole position per sostituire Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. Almeno secondo quanto scrive l'inglese il Sun. L'ex centrocampista avanzato dei 'Blues' e della Nazionale, informa il giornale, avrebbe chiesto alla società di poter avere al proprio fianco un altro mostro sacro della storia del Chelsea, l'ivoriano Didier Drogba. L'ex centravanti è ancora fra i più amati dai tifosi dei 'Blues' che vedrebbero dunque di buon occhio la nuova e inedita coppia in panchina.