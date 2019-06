Milan: Fifa formalizza dimissioni Boban

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Zvonimir Boban lascia la Fifa per assumere un nuovo incarico da dirigente al Milan". Così un comunicato della federazione internazionale che ufficializza il divorzio con l'ex rossonero, consentendo a sua volta al club milanese di annunciarne l'ingaggio come nuovo 'chief football officier'. Il 50enne croato, ricorda la Fifa, ha operato dal 2016 nel ruolo di vice segretario generale e come consigliere del presidente in materia di strategie. "Sarò sempre grato a Gianni Infantino, per l'opportunità che mi ha dato dopo la sua elezione - si legge in un messaggio di Boban -. Ha avuto il coraggio di affidare a un ex calciatore un ruolo così ampio nell' organizzazione. Mi è stato affidato il compito di condurre importanti progetti come il rinnovamento della Coppa del mondo per club, il processo di candidatura per la Coppa del Mondo 2026 e il rivoluzionario progetto della Var".