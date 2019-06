Il Chelsea pensa a Lampard per il dopo Sarri

Congedato Maurizio Sarri, il Chelsea può finalmente concentrarsi sulla scelta del nuovo allenatore, e tutti gli indizi portano all'ex Frank Lampard. L'attuale manager del Derby è il favorito non solo dai tifosi ma anche dai bookmakers, convinti che manchino solo gli ultimi dettagli per il suo ritorno a Stamford Bridge. Tra gli aspetti ancora da definire, il conguaglio che il Chelsea dovrà pagare al Derby per stralciare il contratto di Lampard in scadenza nel 2021. Sembra essere questo l'ultimo, e unico, ostacolo ormai rimasto per il ritorno dell'ex centrocampista al Chelsea, con il quale Lampard ha vinto 11 trofei in 13 anni di militanza. Qualora però le richieste del Derby non venissero soddisfatte, i dirigenti Blues hanno già un altro nome, Rafael Benitez, il cui futuro sulla panchina del Newcastle è tutt'altro che sicuro. Anche per il tecnico spagnolo si tratterebbe di un ritorno a Londra, avendo già allenato il Chelsea nel 2012, subentrato a Roberto Di Matteo. Più improbabile, viceversa, la candidatura di Nuno Espirito Santo, attuale tecnico del Wolverhampton, che non sembra disporre della caratura internazionale per guidare una squadra che l'anno prossimo ritornerà in Champions League.