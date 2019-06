Mondiali donne: Brasile-Australia 2-3

Impresa della 'Matildas' dell'Australia, che in una partita del girone C dei Mondiali di calcio donne (di cui fa parte anche l'Italia) hanno battuto a Montpellier il Brasile per 3-2. La Selecao era andata in vantaggio al 26' pt con Marta su rigore, concesso per un fallo di Knight su Santos. Con questa rete Marta è arrivata a quota 16 in totale nei tornei iridati, diventando anche la prima calciatrice ad andare a segno in cinque diverse edizioni dei Mondiali. Raddoppio brasiliano, di testa, con Cristiane al 37' e rete dell'Australia nel primo minuto di recupero, con Foord.

Nella ripresa le aussie completano il sorpasso andando a segno con Logarzo al 12' st e grazie all'autorete di Monica al 23'.

Quest'ultimo punto è stato convalidato dalla direttrice di gara svizzera Esther Staubli dopo consulto al Var che ha evidenziato come l'australiana Kerr non abbia commesso fallo sull'avversaria. Quindi 3-2 finale per l'Australia e brasiliane in lacrime. Ora dovranno giocarsi la qualificazione il 18 contro l'Italia.