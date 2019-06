"Ho due anni di contratto con il Manchester City: se non mi mandano via, resterò". Pep Guardiola prova a zittire le voci mai sopite che lo vorrebbero in procinto di lasciare i Citizens per accasarsi alla Juventus. Ed esclude anche l'ipotesi di un anno sabbatico alla fine di questa stagione. "Non prendo anni sabbatici - ha aggiunto nell'intervista pubblicata dal Mundo Deportivo, riferendosi alle indiscrezioni pubblicate oltre Manica -, le notizie escono, si copiano e non si verificano".