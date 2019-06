Mondiali U.20: Ucraina-Italia 1-0, finisce sogno degli azzurrini

Finisce il sogno dell'Italia di conquistare la finalissima ai Mondiali Under 20 in corso in Polonia. Nella semifinale giocata questo pomeriggio a Gdynia gli azzurrini perdono 1-0 (0-0) contro l'Ucraina. Annullato con la Var un gol realizzato da Scamacca al 93'.



UCRAINA (5-4-1): Lunin, Konoplia, Popov, Beskorovainyi, Bondar, Korniienko, Kashchuk, Dryshliuk, Chekh (24' st Khakhlov), Buletsa (38' st Safranov), Sikan (19' st Suprjaha). (5 Veremiienko, , 12 Kucheruk, 16 Musolitin, 18 Ustymenko, 19 Snurnitsyn, 20 Riznyk). All.: Petrakov.

ITALIA (3-5-2): Plizzari, Gabbia, Del Prato, Ranieri, Bellanova, Frattesi (1' st Alberico), Esposito (28' st Capone), Pellegrini, Tripaldelli (39' st Olivieri), Scamacca, Pinamonti (2 Candela, 5 Buongiorno, 6 Bettella, 8 Colpani, 12 Carnesecchi, 16 Gori, 21 Loria). All.: Nicolato. Arbitro: Raphael Claus (Bra) Reti: nel st al 20' Buletsa Recupero: 0 e 3' Note: ammoniti Sikan e Ranieri per gioco falloso, espulso Popov per doppia ammonizione. Annullato a Scamacca il gol dell'eventuale 1-1 al 48' st.