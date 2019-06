Manchester United chiede in prestito Bale

Il Manchester punta Gareth Bale, ma lo ingaggerebbe solo in prestito biennale. Questa la proposta, di cui parla oggi in 'Sunday Mirror', per convincere il gallese a lasciare Madrid e tornare in Premier. Un modo anche per aggirare l'alta quotazione che Florentino Perez dà al suo giocatore (80 milioni di euro) e che verrebbe incontro anche al Real che così facendo risparmierebbe fino a 50 milioni di sterline (56 mln di euro) di ingaggio. I Red Devils devono però prima di tutto convincere il giocatore, restio a lasciare il Real.