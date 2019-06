Mondiali U.20: a Usa non basta Weah jr, Ecuador in semifinale

Anche l'Ecuador conquista la semifinale del Mondiale Under 20, che si disputa in Polonia. La squadra guidata da Jorge Celico ha battuto gli Stati Uniti per 2-1 nel match disputato sul campo dello stadio GOSIR, a Gdynia. I sudamericani sono passati in vantaggio con Cifuentes alla mezz'ora, ma sono stati raggiunti da Timothy Weah, figlio del grande George, al 36'. A decidere il match ci ha pensato Espinoza, che ha battuto il portiere Ochoa al 43' del primo tempo. L'Ecuador in semifinale affronterà la vincente di Corea del Sud-Senegal, che si affronteranno stasera alle 20,30. L'altra semifinale vedrà in campo l'Italia contro l'Ucraina, che si sono qualificate ieri.