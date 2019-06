Roma, a un passo l'arrivo di Fonseca

La Roma riparte da Paulo Fonseca. Ancora non c'è la fumata bianca ufficiale, ma la trattativa tra la dirigenza giallorossa e lo Shakthar Donetsk per liberare il portoghese è in dirittura d'arrivo. La richiesta iniziale era di 5 milioni (cifra prevista nella clausola del tecnico), e si dovrebbe chiudere a 2 anche grazie al fatto che lo stesso allenatore, pur di sedere sulla panchina della Roma, è disposto a rinunciare ad alcuni compensi dovuti dal club ucraino. Per Fonseca, che dove dovrebbe sbarcare nella Capitale all'inizio della prossima settimana, è pronto un contratto biennale (con opzione per il terzo anno) a circa 2,5 milioni a stagione.