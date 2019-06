Euro 2020, Mancini: 'Siamo l'Italia, andiamo avanti'

"Non possiamo entrare in campo per pareggiare o con la paura di perdere. Siamo la Nazionale italiana, sebbene arriviamo da un momento molto difficile per il nostro calcio. Saranno le due partite più difficili, ma noi vogliamo andare avanti per la nostra strada, giocando bene e vincendo". Così il ct Roberto Mancini, in conferenza stampa, alla vigilia dell'eurosfida di Atene contro la Grecia. "Sarà una gara difficile, perché affronteremo una squadra molto tecnica, con giocatori di valore - aggiunge - la l'Italia non può restare fuori come è accaduto ultimamente".

"Abbiamo cercato di giocare in modo propositivo, senza rinunciare all'equilibrio; questo ce lo ha chiesto fin da subito l'allenatore. Abbiamo adottato qualche accorgimento, vogliamo mantenere il possesso del pallone, creare gioco, conservare un certo equilibrio. Non è facile fare passi in avanti, ma abbiamo due partite importanti. Contro la Grecia, anche in relazione alla situazione ambientale, sarà molto difficile e per vincere dovremo offrire una bella prestazione".

Così Giorgio Chiellini, nella conferenza stampa della vigilia di Grecia-Italia, partita valida per le qualificazioni a Euro 2020, in programma ad Atene.

"La Grecia - aggiunge Chiellini - possiede una coppia centrale di fama internazionale e hanno altri due che giocano nel Benfica. Il capitano dell'Olympiacos, Fortounis, è un elemento di livello internazionale. Hanno ottimi giocatori, c'è una nuova filosofia e dei risultati. Ci aspettiamo un ambiente caldo, in Grecia ho giocato tante volte e abbiamo sempre fatto fatica".