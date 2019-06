Verratti, sto bene al Psg

''Tornare in Italia? Non sento questo bisogno, io sto bene a Parigi, sono ormai sette anni che vivo e gioco lì e il progetto mi intriga e mi invoglia a continuare''. Lo ha detto Marco Verratti parlando del suo futuro, che il centrocampista abruzzese vede ancora a lungo al Paris Saint Germain nonostante le difficoltà finora del club ad arrivare alle fasi finali della Champions League. "Vero che anche stavolta non siamo arrivati fino in fondo ma pure altri club si sono fermati prima - ha sottolineato il centrocampista da Coverciano - La Champions si gioca su episodi e dettagli e l'edizione di quest'anno è stata piuttosto strana anche se il Liverpool è un grandissimo club e ha fatto grossi investimenti, non è stato un successo casuale, il calcio di oggi ha livellato certe differenze".