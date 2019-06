Real-Chelsea accordo per Hazard, 100 milioni

Real Madrid e Chelsea sono d'accordo: Eden Hazard si trasferirà al Bernabeu in cambio di 88,5 milioni di sterline (100 milioni di euro). Lo scrive oggi l'inglese 'The Guardian' secondo cui "i due club stanno ora preparando i contratti da firmare". Il 28enne belga lascerà Stamford Bridge dopo sette anni di grandi successi col club Blues con il quale ha vinto due Premier, una FA Cup e due titoli di Europa League.

Il Real Madrid, ricorda il quotidiano, è l'unica opzione per Hazard che ha escluso di poter continuare a giocare in Inghilterra vestendo un'altra maglia: "Non c'è nessuna possibilità che questo accada. Io sono un blues. Significa molto per me. Non posso giocare per un altro club in questo Paese", ha spiegato di recente il belag che sarà il terzo acquisto del Real dopo il difensore Éder Militão, preso dal Porto per 50 milioni di euro e l'attaccante Luka Jovic, arrivato dall'Eintracht per 65 milioni. Hazard ha ancora solo un anno di contratto col Chelsea.