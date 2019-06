Mondiali donne, Mauro: "Siamo cariche"

Solo tre giorni separano la Nazionale Femminile dall'esordio nel Mondiale, che prenderà ufficialmente il via domani sera a Parigi con la sfida tra le padrone di casa della Francia e la Corea del Sud. Dopo la seduta di allenamento quotidiana, Elena Linari e Ilaria Mauro hanno parlato in conferenza stampa delle emozioni di questa lunga vigilia: "Non vediamo l'ora che cominci questo Mondiale - ha detto la Linari - perché è tanto che lo stiamo preparando e siamo pronte a scendere in campo". "E' da un mese che ci stiamo preparando a questo Mondiale - le ha fatto eco la Mauro - siamo concentratissime, cariche e non vediamo l'ora di iniziare. Anche oggi ci siamo allenate molto bene, abbiamo lavorato sulla fase offensiva e sulla fase difensiva e provato i calci piazzati perché sulle palle inattive l'Australia è molto forte". Il pericolo numero uno domenica sarà Sam Kerr, 31 reti in 76 presenze in nazionale e stella indiscussa della squadra.