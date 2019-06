Praet: 'Sono pronto per una big europea'

"Ho sempre detto che il mio sogno è di fare un passo in avanti. Se fosse una buona soluzione per la Sampdoria, gradirei andare in una big dei quattro principali campionati europei. Il Milan? Ho letto la notizia, ma finché sono solo voci…". Così il centrocampista della Sampdoria Dennis Praet in un'intervista al quotidiano belga Het Laatste Nieuws parla del suo futuro e ammette che si sente pronto per il salto in una big. Per lui non c'è solo il Milan all'orizzonte dove potrebbe trovare il suo maestro alla Sampdoria Marco Giampaolo, anche l'Arsenal mostra grande interesse: i tabloid inglesi parlano di un'offerta complessiva di 37 milioni per lui e il difensore Joachim Andersen ma il club blucerchiato ne vorrebbe almeno una cinquantina.