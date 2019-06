Chiesa: 'Futuro? Non ho parlato con il club'

''Il mio futuro? L'interessamento di altri club fa piacere ma ora il pensiero è solo per la nazionale, per le gare contro Bosnia e Grecia e per l'Europeo U21''. Così Federico Chiesa sulle voci di un suo possibile addio dalla Fiorentina. "Come gestire un'estate che si annuncia complicata? Sul mio cellulare ho messo modalità aereo - ha sorriso - Quanto al comunicato sulla mia incedibilità, io finora non ho parlato con nessuno della società. Il possibile addio dei Della Valle? Hanno dato tanto a Firenze".