Conte al lavoro per costruire la sua Inter

Antonio Conte è già al lavoro per costruire la sua Inter. Il nuovo tecnico nerazzurro, tornato nella serata di ieri da Madrid dove ha incontrato anche il patron del club, Zhang Jindong, oggi ha raggiunto la sede della società accompagnato dal vicedirettore sportivo, Dario Baccin.

Conte non perde tempo e continua, sempre al fianco dei dirigenti nerazzurri, a lavorare per la sua nuova squadra. Bisognerà aspettare i primi di luglio, invece, per l'atteso incontro con i giocatori. In nove saranno anche impegnati con le rispettive nazionali: Lautaro Martinez, Vecino e Miranda giocheranno la Coppa America, Asamoah e Keita Balde disputeranno la Coppa d'Africa, Brovic e Perisic dopo le qualificazioni a Euro 2020 giocheranno in amichevole come Skriniar, mentre De Vrij sarà impegnato nella Uefa Nations League.