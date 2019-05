Conte,Icardi? Valuteremo ogni situazione

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - ''Il futuro di Icardi? Valuteremo tutte le situazioni e prenderemo le migliori decisioni per il club''. Antonio Conte, nuovo allenatore dell'Inter, commenta così la situazione relativa a Mauro Icardi, in un'intervista alla BBC. ''Dobbiamo lavorare duramente per prendere le migliori decisioni, la squadra è la cosa più importante per il presente e per il futuro - ha proseguito -. Non ho avuto nessun contatto con Icardi, ho appena iniziato a respirare l'aria nerazzurra e ora devo entrare con le mani e coi piedi in questa nuova sfida''. Sul mercato, Conte ha poi aggiunto: ''Lukaku? Non c'è stato nessun incontro, dovete parlarne col direttore sportivo così come per Sanchez. Abbiamo un piano, dobbiamo migliorare la squadra e saranno importanti i giocatori, ma altrettanto importante è il progetto e l'ambizione per ridurre il gap''.