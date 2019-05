Antonio Conte nuovo allenatore dell'Inter già suona la carica FOTO e VIDEO

Antonio Conte è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter e lui si presenta con il suo marchio di fabbrica: grinta e motivazione. La società nerazzurra ha reso noto l'importante acquisto sul suo sito web: a lui "il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia", scrive. "Conte inizia il suo viaggio con l'Inter: due entità con lo stesso obiettivo, lo stesso orizzonte, quello della vittoria", si legge nel comunicato ufficiale della società. "La sfida del nuovo allenatore è la stessa di tutto il mondo nerazzurro: riportare l'Inter nell'elite del calcio europeo", si sottolinea nella nota.

"Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta" dice Antonio Conte da nuovo allenatore dell'Inter. "Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il presidente e i dirigenti hanno riposto in me - si legge in un comunicato pubblicato sul sito web del club nerazzurro -. Ho scelto l'Inter per la società, per la serietà e l'ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del club e la voglia di riportare l'Inter dove merita".

"Sono sicuro che Antonio Conte sia uno dei migliori allenatori che esistano" sottolinea il presidente nerazzurro Steven Zhang, dopo l'ufficializzazione del nuovo tecnico dell'Inter. "Sono certo che ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo, a realizzare la nostra missione che è sempre la stessa: riportare questo club tra i migliori al mondo", afferma Zhang in un comunicato pubblicato sul sito web della società. ''Facciamo la storia insieme''. Steven Zhang saluta così il nuovo allenatore dell'Inter Antonio Conte, pubblicando una foto insieme al nuovo tecnico nerazzurro sul proprio profilo Instagram. Il presidente rilancia anche lo slogan ''Not for everyone'', ''Non per tutti'', che accompagnerà i prossimi annunci.

''Noi non siamo la Juve. Per noi vincere non è l'unica cosa che conta''. La Curva Nord dell'Inter invia questo messaggio ad così Antonio Conte, ufficializzato oggi come nuovo tecnico nerazzurro. ''Puntualizziamo in maniera ferma e decisa che la Curva Nord non può certo dimenticare il suo passato bianconero e giudiziario'', si legge in un messaggio pubblicato su Facebook. ''Accettiamo il fatto che da certi sospetti si sia svincolato espiando le sentenze che l'hanno riguardato, sebbene rimanga indelebile la colpa per la lunghissima militanza in una società da cui ci riteniamo lontani anni luce per stile e valori'', prosegue la Curva Nord. ''La nostra preoccupazione riguarda soprattutto l'aspetto morale. Essere interista significa vincere nel rispetto dell'avversario, accettare la sconfitta, le sentenze e non cercare alibi. Buon lavoro a mister Conte con l'augurio di dimostrarci presto di esser all'altezza dell'Inter'', conclude la Curva.

"A me piace sempre utilizzare due parole per rendere il messaggio molto chiaro e semplice, sono educazione e rispetto". Antonio Conte spiega all'ANSA la sua ricetta per far tornare grande l'Inter. "Io do educazione e rispetto però allo stesso tempo li pretendo. Sono le due parole chiave per costruire qualcosa di importante. Ci deve essere tanto entusiasmo, grande passione, cuore e poi quello che chiedo è senso di appartenenza perché penso che sia molto importante se si vogliono raggiungere grandi obiettivi. Siccome siamo l'Inter noi ci dobbiamo porre grandi obiettivi".