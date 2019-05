The Sun, Agnelli vede presidente Chelsea

Cinque milioni di sterline, l'equivalente di 5,5 milioni di euro, per liberare Maurizio Sarri. Sarebbe questa la cifra chiesa dal Chelsea alla Juventus per il tecnico che questa sera, nella finale di Europa League contro l'Arsenal, potrebbe guidare per l'ultima volta i Blues.

L'indiscrezione è riportata dal tabloid inglese The Sun, che riferisce anche di un incontro del presidente del club inglese, Bruce Buck, con quello della Juventus, Andrea Agnelli.

Si infittiscono dunque le indiscrezioni che vogliono l'ex Napoli sulla panchina della Juventus.

"Sarri - si legge nella versione online del quotidiano britannico - parlerà del suo futuro con i dirigenti del Chelsea subito dopo la finale con i rivali dell'Arsenal. Sarri è pronto a lasciare i Blues indipendentemente dal risultato della finale di Europa League".