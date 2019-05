Juve, 34 anni fa la tragedia dell'Heysel

Un "pensiero indelebile", anche a 34 anni di distanza. La Juventus ricorda sul proprio sito internet "una delle più orribili tragedie che abbiano mai colpito il mondo dello sport" e si stringe attorno alle famiglie dei 39 morti dell'Heysel, "vittime innocenti di una follia senza spiegazioni".

"In quel maledetto 29 maggio 1985 - scrive il club bianconero - l'attesa di un momento assoluto di festa sportiva, come la finale di Coppa dei Campioni tra i bianconeri e il Liverpool allo stadio Heysel di Bruxelles, si trasformò in un incubo che ha segnato per sempre la nostra storia e quella di 39 famiglie.

A loro, in questo giorno di memoria, va il nostro più grande abbraccio. Perché da quel maledetto 29 maggio 1985 il ricordo delle 39 vittime dell'Heysel non ha mai smesso di vivere nei nostri cuori".

Anche il Liverpool ricorda la tragedia dell'Heysel. Il club inglese ha depositato dei fiori presso la lapide che ricorda le vittime, posta fuori dalla curva Sir Kenny Dalglish dell'Anfield, stadio del Liverpool. "Oggi è un giorno importante, ricordiamo la tragedia dell'Heysel, mai dimenticata - spiega Susan Black, responsabile comunicazione dei Reds, sul sito del Liverpool -.

Sarà per sempre nella mente di tutti quelli che tifano Liverpool e ricorderemo sempre coloro che hanno perso la loro vita".