Villas Boas nuovo allenatore del Marsiglia

L'Olympique Marsiglia ha scelto il successore di Rudi Garcia, non confermato alla guida della prima squadra. Si tratta del portoghese Andrè Villas Boas, ex assistente di Josè Mourinho all'Inter, che ha firmato un contratto biennale, secondo quanto fa sapere il club francese.

Il 41enne Villas Boas è reduce dall'esperienza in Cina con Sipg Shangai. In precedenza aveva allenato Porto, Chelsea, Tottenham e Zenit San Pietroburgo.