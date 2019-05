Roma: dopo Conte arriva no Gasperini

Continua la ricerca del nuovo allenatore da parte della Roma. Dopo aver inseguito a vuoto Antonio Conte si prospetta il bis con Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta, per settimane il più accreditato a prendere il posto a Trigoria di Claudio Ranieri, oggi si è incontrato con il presidente Percassi e ha raggiunto un accordo per un prolungamento contrattuale fino al 2022. L'annuncio potrebbe arrivare già domani, mentre nella Capitale a questo punto si vagliano piste alternative. Tra i profili seguiti c'è quello di De Zerbi, che potrebbe ripercorrere il cammino fatto da Di Francesco, passato dal Sassuolo alla Roma prima di essere esonerato da Pallotta nel corso della stagione. Le altre piste vanno poi da Giampaolo (Sampdoria) a Mihajlović (Bologna), passando per Gattuso, ora libero dal legame col Milan.