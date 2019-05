Kpmg,valore impresa top club europei +9%

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Il business del calcio cresce e il valore d'impresa dei primi 32 club di calcio europei, calcolato da Kpmg nella quarta edizione di 'Football Clubs' Valuation: The European Elite 2019', è aumentato del 9% a 35,55 miliardi di euro. Il Real Madrid ed il Manchester United sono gli unici club europei con Enterprise Value superiore ai 3 miliardi. Sono sei le squadre italiane in classifica: Inter, Napoli, Milan, Roma, Lazio con la Juventus nella Top Ten ed insieme il loro valore è di quasi 2,8 miliardi di euro. I bianconeri, pur avendo fatto registrare un significativo incremento del loro valore da 1,3 a 1,5 miliardi, al decimo posto perdono una posizione nel ranking KPMG a favore dei londinesi del Tottenham, che, rispetto allo scorso anno, hanno registrato un incremento di quasi 400 milioni di valore. L'Inter invece passa da 491 milioni a 692 milioni (+41%), guadagnando ben 5 posizioni nel ranking (dalla ventesima alla quindicesima posizione), con l'aumento dei ricavi commerciali da sponsorship.