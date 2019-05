Sarri: 'Futuro? Parlerò col Chelsea dopo finale'

- Prima la finale di Europa league poi il futuro. Maurizio Sarri non vuole distrazioni e alla vigilia del "derby" londinese del suo Chelsea con l'Arsenal rimanda le risposte alle domande sul suo futuro che, secondo le voci di mercato, potrebbe essere alla Juventus per il dopo-Allegri. Al momento, l'ex tecnico del Napoli, sembra il predestinato a raccogliere la pesante eredità di Allegri, ma l'allenatore dei "blues" non si sbilancia e ribadisce un concetto già espresso nei giorni scorsi: "Io ho bisogno di parlare solo della finale e dei miei giocatori. Del mio futuro parleremo dopo", le parole di Sarri nella conferenza stampa di Baku. "Devo parlare con la società - ha ribadito il tecnico toscano - ora penso alla finale di Europa League. Ho ancora due anni di contratto. Abbiamo vissuto una stagione meravigliosa, ci siamo qualificati per la Champions a differenza della scorsa stagione e stiamo per giocarci una finale europea".