Inter, Zhang "farò il meglio che posso"

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - ''Se la vita è un viaggio magico allora una parte del mio è nerazzurro. Farò il meglio che posso per questi colori''. Così il presidente dell'Inter Steven Zhang esulta su Instagram per la qualificazione in Champions League, postando una foto della festa negli spogliatoi insieme alla squadra e ai dirigenti. Dopo il successo con l'Empoli, Zhang ha festeggiato in centro insieme agli stessi dirigenti (tra i quali i due AD Marotta e Antonello), ai dipendenti della società e ad alcuni calciatori come il capitano Handanovic e De Vrij.