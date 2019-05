Spalletti addio al veleno: ''Inter impari dalla Juve''

Un addio al veleno quello di Luciano Spalletti che richiama l'Inter a seguire l'esempio della Juventus che durante la stagione ha sempre difeso e protetto il suo allenatore Massimiliano Allegri per annunciare il divorzio a risultati raggiunti. Nonostante abbia conquistato la qualificazione in Champions, il tecnico di Certaldo appare in parte rassegnato e anche logorato dalle voci inarrestabili che vogliono Antonio Conte come suo successore. "Io via? Non so, ma a questo punto se va a finire in modo diverso si' che mi sorprendo: non siamo mica su scherzi a parte?", le parole di Spalletti a Sky, accompagnato dalla figlia Matilde. Lapsus del tecnico parlando poi della Juventus e di Allegri: ''Quando Conte e' stato messo in discussione alla Juve dopo l'Ajax... Intendevo Allegri - ha aggiunto sorridendo - Il giorno dopo Agnelli ha fatto una conferenza per difenderlo: bisognerebbe imparare da certi comportamenti''. Spalletti poi è tornato anche sul caso Icardi che ha caratterizzato la stagione nerazzurra: ''Quando prendi una decisione la valuti bene, ci devono essere le reazioni corrette - ha proseguito -. Se torni indetro e rimetti tutto in discussione diventa difficile. Quando si è preso quella decisione l'ho fatto presente alla società, sono decisioni che si prendono tutti insieme in una società come all'Inter. Se poi queste decisioni iniziano ad essere delegate, dicendo 'non le ho prese io' o 'io non c'ero', allora c'è qualcosa che non funziona'', l'ulteriore frecciata di Spalletti verso la società.