Juanfran saluta Atletico, spero tornare

"Sono stati anni meravigliosi, i migliori della mia carriera". Dopo otto stagioni e più di 350 partite, Juanfran dice addio all'Atletico Madrid in un evento al Wanda Metropolitano che segue quelli che hanno avuto protagonisti Diego Godin e Antoine Griezmann. "Questi sono i miei ultimi giorni all'Atletico, spero di tornare presto: è casa mia. È un onore essere considerato una leggenda di questo club ed è incredibile che la gente pensi che io sia uno di loro", ha detto ancora il difensore 34enne, che ha deciso di non rinnovare il contratto. Formatosi all'odiato Real, Juanfran arrivò nel gennaio 2011 all'Atletico via Osasuna. Da allora, convertito da ala a difensore, ha giocato 355 partite e segnato sei reti con il club madrileno. Ricco il palmares, che comprende una coppa del Re (2013), una Liga (2013-14), due Europa League (2011-12 e 2017-18), due Supercoppe europee (2012 e 2018) e una Supercoppa spagnola (2014). Ha anche giocato e perso due finali di Champions nel 2014 e 2016.