Galassi: 'Guardiola alla Juve una corbelleria'

"In qualita' di consigliere d'amministrazione del City, sono rimasto molto sorpreso oggi nel leggere una corbelleria enorme, che il nostro allenatore Guardiola andrebbe alla Juve": a dirlo e' Alberto Galassi, avvocato italiano e membro del Cda del Manchester City, intervenuto in diretta telefonica a Sky. "La cosa è totalmente priva di fondamento - ha detto Galassi - Guardiola ha ribadito che vuole restare. Ha due anni di contratto con noi, e un club strutturato come la Juve come prima cosa avrebbe avvertito il City".