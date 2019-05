Toro: tifosi, domenica tutti allo stadio

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - "Fa male, malissimo. Ma domenica tutti allo stadio ad applaudire i ragazzi": la mancata qualificazione europea non spegne l'entusiasmo dei tifosi del Torino. Dopo l'applauso alla squadra al termine della partita persa 4-1 contro l'Empoli, il popolo granata si dà appuntamento al Grande Torino per la partita di domenica contro la Lazio. "Non è andata bene, ma ci hanno creduto e ci abbiamo creduto tutti almeno fino a 180' dalla fine", è il messaggio che si sta diffondendo in queste ore sui social. Dove c'è anche chi spera ancora in una qualificazione in extremis grazie alle disgrazie altrui. Nel 2014 il Toro conquistò l'accesso all'Europa League perché il Parma, qualificatosi sul campo, non aveva la licenza Uefa.

Quest'anno potrebbe accadere una cosa simile per i problemi del Milan col fair play finanziario.