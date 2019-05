Totti: io futuro dt Roma? Non so ancora nulla, vedremo

"Il segreto è divertirsi sempre.

Comunque mi divertivo di più sul rettangolo verde che a fare ora il dirigente". Così Francesco Totti ricevendo a Firenze il premio come calciatore italiano nella Hall of Fame. “Io futuro dt della Roma? Non so ancora nulla , vedremo. Quello che è uscito sul giornale lo valuteremo” ha aggiunto l’capitanl giallorosso premiato dal ct azzurro Mancini. Totti ha portato come cimelio l’ultima maglia indossata con la roma: “Ho pensato ai 25 anni di carriera, cose belle e brutte, speravo non finisse mai. Speravo che non arrivasse mai quel giorno, purtroppo c'e' sempre una fine''.

Parlando di calcio giocato Totti aggiunge: ''Il piede è stata la mia fortuna ma parte tutto dalla testa dai sentimenti e dai valori. Quando c'e' divertimento è tutto più facile, divertirmi era il mio chiodo fisso, giocavo con il Super Santos. E' stato il mio amico di viaggio''.