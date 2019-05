Calcio: Ajax campione d'Olanda

Dopo quattro secondi posti consecutivi, l'Ajax ha vinto il 34/o titolo di campione d'Olanda, a parziale consolazione della finale di Champions sfumata. La formazione di Amsterdam lo ha fatto andando ad espugnare 4-1 il terreno del De Graafschap, con le reti di Schoene, Tagliafico e la doppietta di Tadic. Nell'ultima giornata della Eredivisie il PSV Eindhoven, unico che poteva ancora insidiare la squadra allenata da Erik ten Hag, ha vinto in casa (3-1) con l'Heracles. Ma solo un concomitante ko dell'Ajax avrebbe potuto consegnargli il titolo, vista la differenza reti sfavorevole. Classifica finale: Ajax 86 punti, PSV 83. Terzo e staccatissimo (65 punti) il Feyenoord, che ha vinto 4-1 in casa del Fortuna Sittard. Qualche giorno fa l'Ajax aveva vinto la coppa nazionale, battendo in finale il Willem II.