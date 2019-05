Coppa Italia: appello Lotito ai tifosi

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "E' indispensabile sottolineare il rispetto delle regole per far sì che quella di domani sia una giornata di spettacolo e di sport. Rispetto delle regole, orgoglio di appartenenza ai colori biancocelesti". È l'appello che il presidente della Lazio, Claudio Lotito, rivolge ai tifosi in vista della finale di Coppa Italia in programma domani sera allo stadio Olimpico contro l'Atalanta. "Mi auguro che i tifosi abbiano un comportamento consono" ha sottolineato Lotito in una conferenza stampa. "Sia una bella giornata di sport, che la Lazio abbia la giusta cornice, come l'Atalanta. L'immagine è importante per tutti - ha aggiunto Lotito - l'appello è rivolto soprattutto alle tifoserie più agitate. Il lavoro che si farà alla Lazio sarà su tutto il comparto sicurezza che riguarda il club biancoceleste".