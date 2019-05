Serie B: giudice, 6 squalificati

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Sono 6 i calciatori squalificati, tutti per un turno, dal giudice sportivo di Serie B, dopo l'ultima giornata di campionato. Si tratta di: Almici (Verona), Buongiorno (Carpi), Mateju (Brescia), Cappelletti, Mazzocco (Padova), Domizzi (Venezia). Il dirigente del Lecce Claudio Vino è stato squalificato per tre giornate per epiteti offensivi all'indirizzo dell'arbitro. Tra le società, ammende a Pescara, Salernitana e Livorno.