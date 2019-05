Pochettino: 'Tottenham cambi piani o vado via'

Investire sul futuro o addio: e' l'alternativa che Mauricio Pochettino, tecnico argentino fresco di impresa in Champions, indica al suo Tottenham. "Sarei uno stupido a dire che rimango senza un piano di sviluppo", ha detto Pochettino, da 5 anni sulla panchina degli Spurs. "Non sono disponibile a cominciare un nuovo capitolo senza un piano, senza un'idea chiara", le sue parole. Il timore e' che il club, che nell'ultima stagione non ha fatto acquisti, possa pensare di continuare a mantenere il livello che ha portato il Tottenham alla finale Champions senza investire. L'ultimo acquisto risale a 16 mesi fa, Lucas Moura, l'autore della tripletta nella semifinale con l'Ajax. "Sarebbe davvero naif - l'affondo di Pochettino - pensare di continuare a lavorare in questo modo e competere ogni anno per i primi posti di Premier con Liverpool, Chelsea, United o City. Se è così, datemi altri strumenti".