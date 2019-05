Lazio: Inzaghi, vittoria meritata

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAG - Simone Inzaghi rivede l'Europa da vicino. Ed è contento. "Nel primo tempo avremmo dovuto chiudere con qualche gol in più - ha esordito il tecnico della Lazio nel post partita - ma bisogna considerare che c'è il portiere e c'è la traversa. Ma dobbiamo dire che abbiamo affrontato la partita molto bene. Con quantità e qualità: abbiamo giocato bene anche tra le linee, fatto belle giocate. Una vittoria meritata, ma onore al Cagliari che si è salvato con merito". Ora testa alla Coppa. Anche sperando in un recupero di chi oggi non c'era: "Milinkovic? Lo valuteremo nei prossimi giorni".