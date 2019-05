Juve, presto l'incontro Agnelli-Allegri

E' atteso per oggi, o al più tardi domani, l'incontro tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli. Ancora poche ore, dunque, e si saprà se le strade dell'allenatore, che ha ancora un anno di contratto, e della Juventus si separeranno o meno. Al momento non sembrano trovare conferma le indiscrezioni secondo cui il tecnico degli ultimi cinque scudetti sia pronto all'addio, con Antonio Conte - ma anche Pep Guardiola - in pole position per sostituirlo. Allegri, 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe con la Juventus, è alla Continassa per dirigere l'allenamento mattutino di Chiellini e compagni, attesi domenica dalla trasferta contro la Roma ancora a caccia di una qualificazione in Champions League. Tra un allenamento e l'altro, sembra proprio che il tanto atteso momento per "analizzare cosa è andato e non è andato e pianificare il futuro" - come annunciato dallo stesso Allegri nei giorni scorsi - sia ormai arrivato. "Tutti gli anni si dice che vado via e poi resto. E questa volta abbiamo il vantaggio di un mese in più per pianificare", ha detto Allegri nei giorni scorsi, smentendo qualunque tipo di contrasto con club. "Non c'è assolutamente alcun problema", aveva detto.

Il matrimonio tra Massimiliano Allegri e la Juventus sarebbe ai titoli di coda e pronto a tornare sulla panchina bianconera ci sarebbe Antonio Conte. La voce è stata rilanciata in serata da Repubblica e Stampa on line in apertura, e dai siti di Mediaset, ma secondo fonti vicine alla società bianconera interpellate dall'ANSA, è una notizia priva di fondamento.