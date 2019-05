Uefa: Ceferin riceve Leghe, nulla deciso

"Per ora ci sono solo idee e opinioni, non sono state prese decisioni". Così il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, al termine dell'incontro a Nyon (Svizzera) tra il Comitato esecutivo della confederazione e una delegazione delle Leghe europee relativo alla riforma delle competizioni continentali per club dopo il 2024. "Quando la Champions è stata modificata nel 2016, l'Uefa venne criticata per non aver discusso con i suoi stakeholder. Eletto presidente, ho insistito perchè eventuali cambiamenti dovessero essere oggetto di consultazione e l'incontro di oggi ne è una prova. Ma è l'Uefa l'unica responsabile del calcio in Europa", ha affermato ancora Ceferin. "Le competizioni Uefa - ricorda Ceferin - sono l'unica fonte di redistribuzione tra grandi e piccoli Paesi, con pagamenti di solidarietà di 240 milioni di euro dalla Champions League ai club di tutte le nostre 55 associazioni. Useremo questo processo per progettare le nostre competizioni per sviluppare e proteggere il calcio europeo".