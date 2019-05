Lega A e Airc insieme contro tumori seno

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - La Lega Serie A si schiera di nuovo al fianco di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro - lunedì 13 maggio a Roma - con lo speciale Charity Gala Dinner a sostegno della ricerca sul tumore al seno. L'evento, informa la stessa Lega, rientra nelle iniziative promosse per la finale di Coppa Italia e vedrà la partecipazione di ospiti quali l'ambasciatore Airc Remo Girone e Tiberio Timperi. L'appuntamento a sostegno della ricerca oncologica vede il mondo del calcio unito con l'obiettivo di raccogliere risorse da destinare alla della borsa di studio "Federica Cipolat Mis", da assegnare a un giovane impegnato nello studio del tumore al seno. "Voglio ringraziare tutti coloro che scenderanno in campo anche quest'anno al nostro fianco nella lotta contro i tumori femminili - dichiara il presidente di Lega serie A, Gaetano Miccichè -. Il Charity Gala Dinner da tre anni ha per noi un significato davvero unico perché ci permette di ricordare una persona speciale che ha lavorato nella nostra famiglia, Federica Cipolat Mis".