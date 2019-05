Ten Hag, Ajax vai ancora oltre i limiti

"Non sono particolarmente nervoso, negli ultimi giorni ho dormito bene anche se siamo vicini a un traguardo importante. Stiamo attraversando un buon momento, ma domani dobbiamo giocare, ed essere aggressivi, come se all'andata fosse finita 0-0". Così Daley Blind, pilastro della difesa dell'Ajax, alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions contro il Tottenham (all'andata a Londra 1-0 per gli olandesi). Ha un piano chiaro per il match l'allenatore dei biancorossi di Amsterdam, Erik Ten Hag: "domani dobbiamo vincere, e cercare di fare del nostro meglio. Quello che ci aspetta è un nuovo impegno, non pensiamo all'andata, e ciò che vorrei è un altro successo. Rispetto a Real e Juventus, le squadre di Premier League giocano con un'intensità maggiore - aggiunge Ten Hag - e quindi dovremo di nuovo andare oltre i nostri limiti. E' questa la sfida che ci attende". Secondo l'allenatore dell'Ajax, anche il pubblico sarà decisivo: "giocheremo in un'atmosfera incredibile e spero che questo ci aiuti".