Bayern: Lopetegui candidato a panchina

Niko Kovac rischia di non rimanere alla guida del Bayern Monaco nonostante stia per vincere il campionato e goda della fiducia del presidente Uli Hoeness. Lo assicurano fonti spagnole secondo cui l'ex ct della Spagna Julen Lopetegui si è incontrato con il direttore sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, per discutere di un eventuale accordo. Sarebbe quindi lo spagnolo, e non Antonio Conte, il principale obiettivo del Bayern nel caso Kovac venga avvicendato. Lopetegui è senza squadra dallo scorso ottobre, quando venne esonerato dal Real Madrid, club per il quale era stato costretto a lasciare la guida della nazionale spagnola alla vigilia del Mondiale in Russia.