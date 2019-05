Lazio-Atalanta, sfida per la Champions

Serie A, 35/a giornata.



Domenica in campo alle 15:



Lazio-Atalanta

Parma-Samp

Sassuolo-Frosinone



La Dea fiuta l'ebbrezza dell'Olimpo del calcio e, per coltivare il sogno, deve sventare l'assalto terminale della Lazio. La sfida capitale per la Champions va in scena domenica all'Olimpico. Il quarto posto con Gasperini lo ha conquistato già due anni fa, ma allora valeva solo l'Europa League. Ecco perché la lunga marcia dell'Atalanta verso la gloria passa nel mantenere questa postazione dall'assalto di Roma, Milan, Torino e Lazio. E il crocevia è la sfida di domenica all'Olimpico contro una Lazio che, dopo avere tanto dilapidato, può restare in corsa solo vincendo, col danno collaterale di regalare un assist impagabile alla Roma. Sarà solo il primo tempo di un duello che i due club replicheranno mercoledì 15, stesso campo, nella finale di Coppa Italia. Alla sfida di domenica non parteciperà Milinkovic Savic, ma il parterre è comunque sontuoso: le conclusioni di Zapata, gli spunti di Ilicic, le invenzioni di Gomez da un lato, l'esperienza di Immobile, la freschezza di Correa (con Caicedo che scalpita), la lucidità di Luis Alberto saranno i terminali di due squadre che sanno giocare in maniera sopraffina, anche se la Lazio ha sciupato troppe occasioni. Ma a quattro turni dalla fine la situazione è ancora fluida, anche se troppe squadre hanno perso mordente avendo raggiunto o fallito i propri obiettivi. L'Atalanta non perde da due mesi, è uscita indenne dalla trasferta con l'Inter mentre la Lazio si è aggiudicata solo due delle ultime sei gare. All'andata successo firmato da Zapata dopo 57'' e pari di Acerbi annullato dalla Var.



Probabili formazioni di Lazio-Atalanta. Lazio (3-5-2): 1 Strakosha; 15 Bastos, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi; 27 Romulo, 16 Parolo, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 77 Marusic; 17 Immobile, 20 Caicedo. (24 Proto, 23 Guerrieri, 13 Wallace, 14 Durmisi, 66 Jordao, 25 Badelj, 32 Cataldi, 11 Correa, 30 Neto). All.: S.Inzaghi. Squalificati: Lulic. Diffidati: Durmisi, Strakosha, Radu. Indisponibili: Radu, Patric, Milinkovic-Savic, Berisha, Lukaku. Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 23 Mancini, 6 Palomino, 5 Masiello; 33 Hateboer, 15 de Roon, 11 Freuler, 21 Castagne; 10 Gomez; 72 Ilicic, 91 Zapata. (1 Berisha, 31 Rossi, 19 Djimsiti, 41 Ibañez, 7 Reca, 8 Gosens, 22 Pessina, 70 Colpani, 88 Pasalic, 97 Cambiaghi, 17 Piccoli). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Freuler, Gomez, Hateboer, Ilicic, Mancini, Masiello, Palomino. Indisponibili: Barrow, Toloi, Varnier. Arbitro: Calvarese di Teramo. Quote Snai: 2.30; 3.60; 2.95.



Probabili formazioni di Parma-Sampdoria Parma (3-5-2): 55 Sepe, 2 Iacoponi, 22 Alves, 95 Bastoni, 23 Gazzola, 87 Kucka, 21 Scozzarella, 17 Barillà, 3 Dimarco, 26 Siligardi, 27 Gervinho (1 Frattali, 31 Brazao, 13 Sierralta, 18 Gobbi, 8 Dikhate, 14 Machin, 33 Dezi, 32 Rigoni, 5 Stulac, 93 Sprocati, 10 Sciappacasse) All.: D'Aversa. Squalificati: nessuno. Diffidati: Barillà, Biabiany, Iacoponi, Rigoni. Indisponibili: Biabiany, Ceravolo, Gagliolo, Grassi, Inglese. Sampdoria (4-3-1-2): 1 Audero, 24 Bereszynski, 25 Alex Ferrari, 15 Colley, 29 Murru, 10 Praet, 4 Ronaldo Vieira, 14 Jankto, 5 Saponara, 23 Gabbiadini, 27 Quagliarella (33 Rafael, 72 Belec, 22 Tavares, 3 Andersen, 6 Ekdal, 8 Barreto, 16 Linetty, 20 Sau, 92 Defrel, 17 Caprari). All.: Giampaolo. Squalificati: Sala, Tonelli, Ramirez Diffidati: Audero, Sau, Bereszynski Indisponibili: nessuno. Arbitro: Fabbri di Ravenna. Quote Snai: 2.85; 3.25; 2.50.



Probabili formazioni di Sassuolo-Frosinone. Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli; 21 Lirola, 31 Ferrari, 3 Demiral, 6 Rogerio; 32 Duncan, 4 Magnanelli,12 Sensi; 25 Berardi, 30 Babacar, 20 Boga (79 Pegolo, 2 Marlon, 5 Lemos, 13 Peluso, 17 Sernicola, 98 Adjapong, 68 Bourabia, 73 Locatelli, 9 Djuricic, 10 Matri, 34 Di Francesco, 99 Brignola): All. De Zerbi. Squalificati: Peluso. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Magnani. Frosinone (3-5-2): 57 Sportiello; 6 Goldaniga, 15 Ariaudo, 25 Capuano; 7 Paganini, 66 Chibsah, 8 Maiello, 16 Valzania, 33 Beghetto; 28 Ciano, 89 Pinamonti. (22 Bardi, 32 Krajnc, Molinaro, Zampano, Brighenti, Ghiglione, Cassata, Gori, Sammarco, D.Ciofani, Dionisi, Trotta). All.: Baroni. Arbitro: Giuia di Pisa. Quote Snai: 1,65; 3,90; 5,00.