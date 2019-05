Milan: Caldara operato,recupero 5-6 mesi

(ANSA) - MILANO, 3 MAG - "E' perfettamente riuscito" l'intervento per la ricostruzione con tendine rotuleo del legamento crociato anteriore di Mattia Caldara e "i tempi di recupero sono stimati in 5-6 mesi". Lo comunica il Milan, spiegando che dopo il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro in un forte scontro di gioco ieri in allenamento, oggi il calciatore, dopo opportuna valutazione clinico-strumentale, è stato operato in artroscopia dal prof. Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale rossonero Mario Brozzi.