Inter, Vecino salta gara con l'Udinese

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Luciano Spalletti perde Matias Vecino. Il centrocampista dell'Inter ha infatti accusato una contrattura al retto femorale della coscia destra durante l'ultima seduta di rifinitura, come spiegato dalla società nerazzurra in una nota, e per questo non sarà disponibile per la gara di domani contro l'Udinese al Friuli. ''Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno'', conclude il club nel comunicato.