Serie A: 13 squalificati per un turno

Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata 13 calciatori di serie A, dopo le partite della 34/a giornata di campionato. Si tratta di Alessio Romagnoli del Milan (al quale è stata anche inflitta una ammenda di 1.500 euro); Gaston Ramirez, Jacopo Sala e Lorenzo Tonelli (Sampdoria), Federico Barba e Mehdi Leris (Chievo); Samir (Udinese), Senad Lulic (Lazio); Ibrahima Mbaye e Roberto Soriano (Bologna); Emiliano Moretti (Torino), Federico Peluso (Sassuolo), Francesco Vicari (Spal).

Una ammenda di 20mila euro è stata inflitta all'allenatore del Torino Walter Mazzarri "per avere all' 8'del secondo tempo, nonostante i ripetuti richiami, contestato l'operato arbitrale con grida e plateale gestualità e all'atto del provvedimento di allontanamento, continuato ad assumere tale atteggiamento; con recidiva specifica reiterata".