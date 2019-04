Wanda Nara, Icardi all'Inter 150 anni

"Se Spalletti dice che resterà cento anni all'Inter, allora Icardi ne resterà 150 perché è più giovane". Lo afferma, con un sorriso, nella notte a Tiki Taka, Wanda Nara moglie e agente dell'attaccante nerazzurro. Antonio Cassano, anche lui ospite della trasmissione, auspica invece un addio dell'argentino e di Perisic. Gli risponde Wanda sicura: ''Do un'anteprima a te e i tuoi amici, Icardi resta". E sulla prestazione contro la Juventus sabato sera dice: "Il derby d'Italia è sempre il derby d'Italia. Non sapevo che Icardi giocasse dal 1'. Non sono amica di Spalletti. Mi è piaciuto come ha giocato Mauro, si è mosso per la squadra come ha fatto ultimamente. Per me ha fatto una bella partita. Mauro è uno che ascolta, e che fa quello che gli viene detto di fare. In un frame della partita si è avvicinato alla panchina per parlare con Spalletti".