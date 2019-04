Juventus: Khedira operato al ginocchio

Intervento chirurgico per Sami Khedira ad Ausburg, in Germania, per una pulizia con tecnica artroscopica al ginocchio destro. A comunicarlo è la Juventus.

L'intervento è "perfettamente riuscito e il giocatore potrà iniziare da subito le cure riabilitative". É la seconda volta in stagione che Khedira deve sottoporsi a intervento chirurgico: a febbraio il centrocampista tedesco era stato in ospedale per risolvere un'aritmia cardiaca atriale.