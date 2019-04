Serie B: stasera in campo Benevento-Cosenza - LIVE

"La società ha deciso di rinnovare la fiducia a mister Fabio Liverani per altri tre anni. Il suo contratto, in scadenza nel 2020, è stato rinnovato fino al 2022. Stesso discorso anche per lo staff tecnico". A poche ore dalla sfida promozione contro il Brescia, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, annuncia la notizia in una conferenza stampa convocata per l'occasione.

